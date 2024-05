Stiri pe aceeasi tema

- Canotorii Mihai Chihaia și Oleg Tarnovschi au ocupat locul III, pe distanța 500 metri, la prima etapa a Cupei Mondiale de la Szeged, Ungaria. Dubloul de la Centrul Sportiv de Pregatire a Loturilor Naționale a oprit cronometru cu timpul de 1:40.05. Competiția din Ungaria a fost și una de calificare pentru…

- David Popovici a luat o decizie surprinzatoare cu scurt timp inainte de startul unora dintre cele mai importante competiții sportive din acest an. Inotatorul roman se pregatește intens pentru Europenele de la Belgrad și pentru Jocurile Olimpice.

- David Popovici (19 ani) a caștigat patru titluri naționale, și-a indeplinit baremul pentru Campionatele Europene, și-a stabilit cei mai buni timpi ai anului la 100 și 200 m liber, la Otopeni, iar de luni revine la antrenamente pentru a pregati Jocurile Olimpice de la Paris. David Popovici a terminat…

- Inotatorul roman David Popovici (19 ani), fost campion european si mondial, precum si recordman mondial, a confirmat ca la Jocurile Olimpice de la Paris va fi cazat in afara Satului Olimpic si ca va beneficia de protectie privata.

- Inotatorul roman David Popovici iși continua pregatirea pentru Jocurile Olimpice de la Paris, iar in weekend a obținut doua victorii de moral la concursul international „Antwerp Diamond Speedo”, disputat in Belgia. „Torpila Romaniei” a defilat in probele sale preferate, de 100 m si 200 m liber. La 100…

