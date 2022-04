Stiri pe aceeasi tema

- Formatia de la malul marii a dus la 2 0 scorul general al intalnirii cu CSM Alexandria. Echipa feminina de baschet Phoenix CSU Simona Halep Constanta a realizat astazi performanta de a se califica in turneul Final Four al Ligii Nationale, urmand a disputa in prima faza semifinala. In prima intalnire…

- Seria documentarelor de arta revine la Happy Cinema din 25 martie. Salvador Dali. Anii de inceput, Peggy Guggenheim: Dependenta de arta și Maverick Modigliani sunt titlurile care vor rula la Happy Cinema București și Bacau. Salvador Dali. Anii de inceput acopera perioada de la nașterea lui Dali pana…

- Divizionara C CSO Filiasi intalneste sambata, de la ora 15.00, in incinta bazei sportive „Aripile“ Craiova, pe Petrolul Potcoava. Disputa este restanta din etapa 9 a Ligii 3, seria 6. Meciul trebuia sa se dispute 23 octombrie , dar la stadionul din Filiasi nu a mai ajuns salvarea de la Sf. Mina Craiova.…

- Turneul Final Four al Cupei Romaniei la baschet feminin va avea loc la Sfantu Gheorghe, in 26 si 27 februarie, cu participarea echipelor Academia Phoenix CSU Simona Halep Constanta, CSM Satu Mare, Sepsi Sfantu Gheorghe si CSM Alexandria, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe, Phoenix Constanța, CSM Satu Mare și CSM Alexandria s-au calificat la Turneul Final al Cupei Romaniei la baschet feminin. Potrivit site-ului oficial al Federației Romane de Baschet, Final Four-ul este programat in perioada 26-27 februarie, la „Sepsi Arena" din Sfantu Gheorghe.…

- Eveniment Autospeciala Centrului de Arest Teleorman, implicata intr-o tamponare in Alexandria ianuarie 28, 2022 14:53 Vineri, 28 ianuarie a.c., a avut loc o tamponare, la intersecția Ion Creanga cu str. Dunarii din municipiul Alexandria. In eveniment au fost implicate o autospeciala a Centrului de…

- Politic Declarație de presa / Adrian Gadea, președinte PSD Teleorman: “Nu pot accepta ca o comuna cu 1000 de locuitori sa primeasca 400 mii lei, in timp ce un oraș/municipiu primește doar 200 mii lei” ianuarie 18, 2022 15:19 Ieri, CJ Teleorman, convocat in ședința extraordinara de grupul consilierilor…

- OrtodoxeSf. Ier. Atanasie si Chiril, arhiepiscopii AlexandrieiGreco-catoliceSf. aep. Atanasie si ChirilRomano-catoliceSf. Prisca, m.Sfintii Atanasie si Chiril, arhiepiscopi ai Alexandriei, sunt sarbatoriti in calendarul crestin ortodox la 18 ianuarie.Sfantul Atanasie era din Alexandria, Egipt, si a…