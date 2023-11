Un nou laborator didactic

Comunicat U.V.V.G. Universitatea de Vest „Vasile Goldiș" din Arad și Cardionet Surgery au marcat un moment important pentru activitatea didactică: inaugurarea Laboratorului didactic de chirurgie...