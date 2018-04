Stiri pe aceeasi tema

- Aflata pe scena din Olanda acolo unde a susținut un concert, Rita Ora a adus un omagiu inedit celebrului dj Avicii care a murit in urma cu aproape o saptamana jumatate. Artista i-a rugat pe toți fanii prezenți sa țina un moment de reculegere pentru Avicii. In fața a 40.000 de oameni, Rita Ora a […]…

- Cei doi erau prieteni apropiați și au petrecut de multe ori in Ibiza, așa cum a marturisit Avicii intr-un interviu in 2016. “Mike este un prieten bun. Sunt de acord, petrecerile sunt uimitoare cu el.”, a declarat Avicii. Cum pentru Mike Posner vestea a venit ca o bomba, artistul spune ca moartea lui…

- In timpul unui concert de 75 de minute in Milwaukee, Camila Cabello le-a demonstrat tuturor ca are tot ce-i trebuie pentru a fi regina muzicii pop. Cantareața a efectuat mișcari de dans perfecte și a cantat fiecare nota impecabil cu o incredere uimitoare. Hit-ul imens “Havana” a fost de departe preferatul…

- O lume intreaga a intristat moartea DJ-ului suedez Avicii. Artistul a fost gasit mort vineri, 20 aprilie, in Oman, iar autopsia efectuata de legiști exclude orice scenariu al unei crime. Ultima fotografie postata de Tim pe contul sau de Instagram e de acum doua saptamani, cand DJ-ul se afla in California,…

- In weekend, Beyonce a susținut o reprezentație de senzație pe scena festivalului Coachella, iar la final a facut un anunț surpriza. Cantareata a declarat ca vrea sa doneze 100.000 de dolari ca burse pentru 4 studenți de culoare din 4 universitați americane cu tradiție. Programul se numește Homecoming…

- Umbla zvonul ca Zayn i-ar fi dat unfollow supermodelului Gigi Hadid pe Instagram și imediat dupa asta am aflat ca celebrul cuplu a hotarat sa o ia pe drumuri separate. Cei doi au inceput sa iasa la date-uri in 2015 și și-au facut relația publica printr-o fotografie postata pe Instagram pe 20 decembrie…

- Halsey a fost tratata ca o prințesa dupa ce asistena personala i-a pus o pereche de papuci de casa in fața picioarelor atunci cand cantareața s-a dat jos din mașina, iar fanii au ridicat din spranceana. E adevarat ca celebritațile pot avea uneori cerințe puțin exagerate, dar nu e și cazul lui Halsey.…

- Pasiunea pentru cafea l-a acaparat pe super dj-ul Avicii, iar acum acesta deja se vede facand oamenii mai fericiți in fiecare dimineața. Avicii spera sa porneasca o revoluție a cafelei reci, asta dupa ce dj-ul a vorbit despre planurile sale de viitor și afacerea inedita. “Cand eram in studio și inregistram,…