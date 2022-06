Stiri pe aceeasi tema

- ,,Japonia departe-aproape de Bacau” este un inedit proiect, inițiat, coordonat și moderat de muzeografa și poeta Mihaela Babușanu, de la Complexul Muzeal ,,Iulian Antonescu” din Bacau, locul in care se și desfașoara acest eveniment cultural-artistic. Unul care, dupa cum s-a putut observa, atrage de…

- Joi, 2 Iunie 2022, la ora 13.30, in holul Complexului Muzeal ”Iulian Antonescu” Bacau, din str. 9 Mai, nr. 7, are loc Simpozionul „Smaranda Braescu- personalitate emblematica a societații romanești de la jumatatea secolului XX”. Anul 2022 este marcat de implinirea celor 90 de ani de la realizarea Recordului…

- Complexul Muzeal de Stiintele Naturii „Ion Borcea” Bacau organizeaza in noaptea de 14 mai 2022 cea de-a XVIII-a editie a Noptii Europene a Muzeelor. Eveniment de succes, initiat de Ministerul Culturii si Comunicarii din Franta, la manifestare participa in prezent toate tarile membre ale Consiliului…

- Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau organizeaza luni, 09.05 2022, incepand cu ora 11.00, manifestarea cultural-stiintifica dedicata zilei de 9 Mai. Pentru romani ziua de 9 Mai are semnificatii multiple: proclamarea Independentei Romaniei (1877), victoria impotriva Germaniei naziste (1945) si Ziua…

- La Galeriile „Alfa” ale Muzeului de Arta, din cadrul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, a avut loc, recent, vernisajul expoziției personale și lansarea albumului de arta Arhetip, a plasticianului Mihai Chiuaru. Amanata din cauza pandemiei, manifestarea a fost inițial programata a avea loc la aniversarea…

- Consiliul Județean Bacau va invita marți, 12 Aprilie 2022, incepand cu ora 11.00, la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau, unde va avea loc vernisajul expoziției HAPPY EU – Live somewhere in Europe, organizata in cadrul manifestarilor dedicate Zilei Europei. La eveniment vor participa președintele…

- Consilierii județeni, intruniți in ședința de urgența, in ultima zi a lunii trecute, au decis alocarea de fonduri pentru reabilitarea cladirii Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” (cunoscut ca Muzeul de Istorie), complementar cu mutarea instituției in cladirea de pe strada Nicolae Titulescu, unde,…

- Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau, impreuna cu Asociația Muzeului Jucariilor din București, va invita la vernisajul expoziției „Papuși in costume populare”, care va avea loc in data de 25 martie 2022 ora 11.00, la sediul central al instituției str 9 mai nr 7, sala 13. Vor fi expuse papuși in…