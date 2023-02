Stiri pe aceeasi tema

- Christophe Galtier a primit intariri inainte de Olympique Marseille – PSG, meciul din optimile Cupei Frantei care este astazi, de la ora 22:10, in exclusivitate in AntenaPLAY. Neymar si Sergio Ramos sunt gata sa joace in derby-ul inceputului de an din Hexagon! Antrenorul lui PSG le-a dat vestea fanilor.…

- Kylian Mbappe a marcat o „manita” de senzație in Cupa Franței, in exclusivitate in AntenaPLAY! Starul lui PSG s-a dezlanțuit in meciul cu Pays de Cassel, din „16-imil”. Mbappe a facut șah-mat defensiva micuței echipe de amatori din Franța și a marcat 5 goluri. Kylian Mbappe, „poker” de senzație in Cupa…

- Pays de Cassel – PSG 0-7. Spectacol total oferit de parizieni in Cupa Franței, in exclusivitate in AntenaPLAY! Kylian Mbappe s-a distrat cu micuța echipa din liga a 6-a și a marcat 5 goluri. PSG a obținut calificarea in optimile Cupei Franței in mare stil. Mbappe, Neymar și colegii au marcat pe banda…

- Gol spectaculos cu calcaiul, in Cupa Franței! Wesley Said a fost autorul unui gol de senzație in meciul Brest – Lens, din optimile de finala ale competiției transmise in exclusivitate in AntenaPLAY. Atacantul lui Lens a pus in scena o execuție fenomenala, care a luat prin surprindere pe toata lumea.…

- Lille, Lens și Nantes se numara printre echipele calificate in optimile de finala ale Cupei Franței, in exclusivitate in AntenaPLAY! A fost o noua zi plina cu meciuri spectaculoase in competiția emblematica din Hexagon. Lille a invins Pau FC, in timp ce Nantes a caștigat la loviturile de departajare…

- Lyon a invins-o cu 3-0 pe Chambery și s-a calificat in optimile Cupei Frantei Angers s-a impus si ea in partida cu FCOSK! Spectacolul total, in exclusivitate in AntenaPLAY. Patru partide din Cupa Frantei au fost transmise astazi pe AntenaPLAY, cat si in format live score, pe AS.ro. Ziua de fotbal s-a…

- Olympique Marseille – Rennes 1-0. OM s-a calificat in sferturile Cupa Franței! A fost spectacol total pe Velodrome, in exclusivitate in AntenaPLAY! Unicul gol al meciului a fost inscris de Mateo Guendouzi, in minutul 59. Olympique Marseille – Rennes 1-0 Final de meci! Marseiile s-a impus cu 1-0 și s-a…

- Gol „extraterestru” in Lyon – Metz 2-1! Ablie Jallow a avut o reușita fabuloasa in Cupa Franței. In urma acestei victorii, Olympique Lyon s-a calificat in 16-imile Cupei Romaniei. Gol „extraterestru” in Lyon – Metz 2-1 Lyon s-a impus in fața celor de la Metz cu scorul de 2-1 și s-a calificat in 16-imile…