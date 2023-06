OLTenii o dădură pe țiței. Cum merge piața funciară la Verguleasa Pana acum vreo luna, probabil mai nimeni nu auzise de comuna Verguleasa din Olt, devenita celebra peste noapte, dupa ce OMV Petrom a anunțat ca a descoperit in zona cele mai mari rezerve ale sale de țiței din ultimele decenii. Anunțul i-a uimit pe localnici, care spera sa se aleaga și ei cu ceva de pe urma zacamantului. Concret, oamenii din partea locului iși pun speranța in faptul ca se vor numara printre norocoșii pe terenurile carora vor fi montate sondele, pentru care se platesc bani frumoși, adica undeva la 3,5 lei pe metrul patrat inchiriat. Aceasta inseamna ca daca este vorba de un teren… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

