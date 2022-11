Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane sunt cercetate sub control judiciar in cazul furturilor a peste 20 de tone de produs petrolier, a anuntat, vineri, Parchetul de pe langa Tribunalul Olt. Suspectii fac parte din grupari care vizau compania OMV Petrom, aceasta raportand 47 de incidente de securitate, informeaza News.ro.…

- OMV Petrom a semnalat aproape 50 incidente de securitate in anii 2022-2022, perioada in care grupari infracționale au sustras zeci de tone de produse petroliere din conductele din Olt și Argeș.

- 41 de perchezitii au fost desfasurate, miercuri, de politistii si procurorii olteni, in judetele Olt, Arges si Teleorman, intr-un dosar privind furturi de combustibil din conductele Petrom. Cum se fura petrolul direct din conducta. Gruparea avea chiar o masina modificata special pentru aceste operatiuni.…

- 41 de perchezitii au fost desfasurate miercuride politistii si procurorii olteni, in judetele Olt, Arges si Teleorman, intr-un dosar privind furturi de combustibil din conductele Petrom. Gruparea avea chiar o masina modificata special pentru aceste operatiuni. Anchetatorii spun ca, incepand cu anul…

- O fetița in varsta de 12 ani a fost gasita moarta, inchisa intr-o valiza, vineri seara, in arondismentul 19 din Paris, relateaza BFM TV . Parchetul din Paris a deschis o ancheta pentru „ucidere a unui minor sub 15 ani”, dupa descoperirea, vineri, in jurul orei 23:00, a cadavrului unei fete de 12 ani…

- Fosta jucatoare a echipei PSG, Aminata Diallo, a fost retinuta, vineri dimineata, in cadrul anchetei cu privire la agresarea fostei sale colege, Kheira Hamraoui, a anuntat Parchetul din Versailles, potrivit AFP. Diallo, fara club de cand nu mai are contract cu PSG, a mai fost retinuta o data in acest…

- Horia Palmer-Hirtopanu, director la o unitate aflata in subordinea Ministerului Educatiei, a fost arestat preventiv de Tribunalul Brasov intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita si spalare de bani legat de derularea unor proiecte privind constructia de gradinite, a informat, joi, Directia…

- Anchetatorii clujeni au luat la puricat avionul ușor care s-a prabușit ieri in lacul Colibița. Se pare ca de ancheta se ocupa Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj. Un om de afaceri bistrițean și-a pierdut ieri viața dupa ce a cazut cu un avion ușor in lacul Colibița. Din fericire, pasagerul care-l…