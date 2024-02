Descinderi în București la mafia permiselor. 5 persoane au fost arestate preventiv Percheziții de amploare in București la mafia permiselor. Sunt vizate persoane care falsificau fișele medicale pentru șoferii care solicitau reinnoirea permisului de conducere. Aceștia erau declarați apți din punct de vedere medical, fara a mai face vreun control. Cinci persoane au fost arestate preventiv, iar alte trei au fost plasate in arest la domiciliu. Percheziții in București la mafia permiselor Parchetul de pe langa Tribunalul București a anunțat vineri ca procurorii și polițiștii facut 12 percheziții și au inceput urmarirea penala in cazul a 8 persoane pentru savarsirea infractiunilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

