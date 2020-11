Stiri pe aceeasi tema

- Olivia Addams lanseaza o noua poveste in versuri și imagini profunde, cea a piesei Are we there. In clip, artista ia chipul unei adolescene implicate in diferite situații conflictuale. Chiar daca, inițial, nu reacționeaza, imaginea victimelor o afecteaza emoțional și o transforma dintr-o prezența impasibila…

- Aproape toți procurorii DIICOT sunt implicați intr-o acțiune de amploare impotriva crimei organizate. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministerul Sanatatii din Germania a solicitat ajutorul armatei pentru asigurarea unei depozitari sigure a viitoarelor vaccinuri impotriva Covid-19, a anuntat marti un purtator de cuvant al Ministerului Apararii german, informeaza Reuters și Agerpres .

- Vaccinul impotriva covid-19 al Pfizer si Biontech este ”eficient 90%”, anunta luni cele doua laboratoare, in urma primei analize intermediare a testului lor, aflat in faza a treia, ultima inaintea unei omologari, relateaza AFP, conform News.ro.Citește și: PROTEST la Timișoara: piețarii din…

- Autoritațile din Gorj au demarat o campanie prin care vor sa stopeze agresiunile in care sunt implicați minorii. In repetate episoade care au fost filmate și au facut obiectul unor anchete penale, mai mulți copii au fost umiliți și batuți de alți copii.

- O noua incercarea de a da consistența alegației privind discriminarea etnicilor maghiari și asimilarea lor forțata prin politicile de educație din Romania a eșuat. Acțiunea unui grup de elevi aparținand minoritaților naționale care au reclamat presupusa discriminare la examenele finale de liceu prin…

- Justitia spaniola a anuntat vineri ca impotriva fostului rege Juan Carlos exista si o a treia ancheta judiciara, pentru spalare de bani, transmite AFP. Despre a doua ancheta, inceputa in secret la sfarsitul lui 2019, se aflase miercuri. Primul dosar impotriva fostului suveran, aflat in exil in Arabia…

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian a denuntat joi discursurile vehemente ale presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan intr-o interventie la postul de radio Europe 1, evocand din nou posibilitatea unor sanctiuni impotriva Turciei, relateaza AFP si BFMTV. "Sunt in prezent declaratii de violenta,…