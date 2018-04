Stiri pe aceeasi tema

- Olimpia CSU Brașov a facut un pas important spre adjudecarea medaliilor de bronz ale acestui sezon. Fetele antrenate de Dan Calancea au invins joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 86-70, formația Universitatea Cluj-Napoca, in prima partida din finala mica a Ligii Naționale de baschet feminin.…

- Olimpia CSU Brasov a invins marți seara, in deplasare, formația FCC ICIM Arad, scor 74-66, in al doilea meci al sferturilor de finala din Liga Nationala de baschet feminin. Astfel echipa antrenata de Dan Calancea a reușit calificarea in semifinale, dupa ce vineri, 23 martie, pe teren propriu,…

- Olimpia CSU a castigat vineri, la Brasov, primul meci din sferturile de finala ale Ligii Nationale de baschet feminin, scor 73-66, in fața formației FCC ICIM Arad. Formatia oaspete a condus la 13 puncte in primul sfert, dar brasovencele au revenit si au avut un avans maxim de 15 puncte, in sfertul 4.…

- UPDATE: Olimpia CSU Brasov a castigat unul din cele doua meciuri ale turneului intermediar de la Alexandria, rezultat similar cu cel de saptamana trecuta, in turneul de la Brasov. Astfel, elevele lui Dan Calancea au trecut de CS Universitatea Cluj Napoca, scor 73-64, fiind invinse ulterior de campioana…

- SCM Craiova s-a calificat in semifinalele Cupei EHF la handbal feminin, dupa o victorie de pus in rama obtinuta pe terenul echipei Lada Togliatti. Formatia pregatita de Bogdan Burcea a castigat in Rusia cu 26-23, dupa ce a pierdut in mansa tur, pe teren propriu, cu 25-23. De fapt, toata saptamana…

- Dupa ce a fost eliminata in sferturile de finala ale Cupei Romaniei si a terminat pe locul al treilea in Liga Europei Centrale, echipa Olimpia CSU Brasov va evolua in a doua faza a sezonului regulat al Ligii Nationale de baschet feminin, in grupa 1-5. Aceasta se va desfasura in cadrul a doua…

- Olimpia CSU Brașov a ocupat a treia poziție a Ligii Europei Centrale la finalul Final 4-ului care a avut loc in weekend, in Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași”. In semifinala jucata sambata, elevele lui Dan Calancea au cedat in fața singurei formații din afara Romaniei, BC Marburg, scor 83-68.…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Lesia Turenko a castigat al doilea sau titlu WTA consecutiv la Acapulco (Mexic), turneu dotat cu premii de 226.750 dolari, sambata, dupa ce a dispus in ultimul act de elvetianca Stefanie Voegele, cu 5-7, 7-6 (7/2), 6-2. Turenko, numarul 40 mondial, a avut nevoie de doua…