- Oligarhul rus Mihail Fridman, care a fost sancționat de guvernul britanic și UE din cauza invaziei ruse din Ucraina, se plange ca nu mai poate merge nicaieri și ca e forțat sa duca o viața absurda, care seamana cu un arest la domiciliu. Fridman este unul dintre cei mai bogați oligarhi ruși. Daca inainte…

- Garda financiara italiana (Guardia di Finanza) a pus sub sechestru un complex rezidential din insula Sardinia, aflat in proprietatea fostului ministru si bancher rus Petr Olegovich Aven, inclus pe lista oligarhilor sanctionati de Uniunea Europeana (UE), relateaza EFE. In baza sanctiunilor ce prevad…