”Ucraina are nevoie de tot ajutorul pe care il poate primi si, in acelasi timp, avem nevoie de toate activele pe care le putem pune impreuna pentru a oferi Ucrainei ajutorul de care are nevoie”, a spus Schumer la o conferinta de presa la New York. Presedintele Joe Biden a cerut joi Congresului sa aprobe o asistenta de 33 de miliarde de dolari pentru Kiev, ceea ce ar marca o escaladare dramatica a finantarii SUA pentru Ucraina la mai bine de doua luni dupa ce a fost invadata de Rusia. Schumer a spus ca administratia Biden le-a cerut parlamentarilor sa introduca prevederi in proiectul de lege pentru…