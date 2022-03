Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, a anuntat ca Statele Unite se vor alatura aliatilor lor si vor interzice zborurilor rusesti sa foloseasca spatiul aerian american, dupa cum noteaza CNN. „In aceasta seara anunț ca ne vom alatura aliaților noștri pentru a inchide spațiul aerian american tuturor zborurilor…

- Zeci de diplomați din Uniunea Europeana, Statele Unite și Marea Britanie au ieșit, marți, din sala pentru a boicota un discurs al ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov. S-a intamplat la o conferința ONU pentru drepturile omului, relateaza Reuters, care citeaza un martor ocular. Dupa ce au ieșit…

- Opt avioane de lupta americane de noua generație, F-15, au aterizat, luni, in Polonia, țara care are granița cu Ucraina. Ministrul Apararii din Polonia, citat de Reuters, a declarat ca avioanele se alatura celorlalte sosite saptamana trecuta in baza militara de la Lask. Statele Unite au trimis suplimentar…

- France hopes a deal to sell four warships to Romania for E1.2 bln ($1.35 bln) will be concluded soon, as the two sides look to ensure security in the Black Sea, Foreign Minister Jean-Yves Le Drian said on Thursday, according to Reuters. Defence firm Naval Group won the contract to build four Gowind…

- Navele de razboi rusești au exersat trageri asupra țintelor aeropurtate și maritime in timpul exercițiilor din Marea Neagra, in sudul Ucrainei, a anunțat, vineri dimineața, Ministerul rus al Apararii, potrivit Reuters. Exercițiile care implica 20 de nave ale marinei au inceput miercuri și fac parte…

- Statele Unite au solicitat organizarea, luni, a unei reuniuni publice a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pentru a discuta „amenintarea la adresa pacii si securitatii internationale reprezentata de acumularea fortelor ruse la granita cu Ucraina”, informeaza Reuters, care citeaza surse diplomatice.…

- O persoana a murit si alte doua au fost ranite, duminica, intr-un incendiu izbucnit la un spital din Budapesta, a anuntat politia din Ungaria, potrivit Reuters. Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei, Angelika Molnar, inca nu se stie cauza incendiului. Mate Kisdi, purtator de cuvant al serviciilor…

- Companiile aeriene au fost nevoite sa anuleze peste 2.000 de zboruri in intreaga lume, dintre care aproape un sfert in Statele Unite, mai ales din cauza variantei Omicron a COVID-19, relateaza AFP. Potrivit site-ului Flightaware, vineri la ora 15:40 GMT cel putin 2.116 de zboruri erau anulate, dintre…