Olanda reimpune restricții în urma creșterii puternice a cazurilor de COVID-19 Olanda a anuntat vineri reimpunerea unor restrictii asupra functionarii cluburilor de noapte, restaurantelor si festivalurilor de muzica, la numai doua saptamani dupa ce aceste masuri fusesera ridicate, intr-un efort de a stopa recenta crestere accelerata a cazurilor de COVID-19, mai ales in randul tinerilor, relateaza Reuters. Premierul Mark Rutte a precizat ca restrictiile se aplica de sambata si vor ramane in vigoare pana pe 14 august. Preocupante sunt in special focarele pornite din discoteci si cresterea infectarilor cu varianta Delta a coronavirusului, factori care au contribuit la cresterea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Mark Rutte a precizat ca restrictiile se aplica de sambata si vor ramane in vigoare pana pe 14 august. Preocupante sunt in special focarele pornite din discoteci si cresterea infectarilor cu varianta Delta a coronavirusului, factori care au contribuit la cresterea infectarilor. Tara cu circa…

- Grecia inregistreaza din nou o creștere a cazurilor de Covid, dupa ce autoritațile au eliminat majoritatea restricțiilor sanitare, informeaza Digi24 , care citeaza Reuters. Luni, fusesera raportate circa 800 de cazuri, iar marți aproape 1.800, potrivit sursei citate. Anterior, se inregistrasera cateva…

- Grecia inregistreaza din nou o creștere majora a cazurilor de imbolnaviri cu coronavirus. Creșterea vine dupa ce Grecia a inregistrat mai multe saptamani de scadere a numarului de cazuri de infectari cu Covid-19. Majoritatea restricțiilor anti-pandemie au fost eliminate ca urmare a scaderii numarului…

- Numarul cazurilor zilnice de COVID-19 a crescut cu 66% in ultimele sapte zile in Olanda, in prima saptamana dupa ridicarea restrictiilor antiepidemice si incetarea purtarii obligatorii a mastii in spatiile interioare, numai dupa ce au petrecut intr-o discoteca cel putin 180 de tineri fiind testati pozitiv,…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a declarat, marți, ca activitatea a 117 centre fixe de vaccinare a fost oprita, dar ca este posibila revenirea rapida a acestora atunci cand, potrivit estimarilor, cererea pentru imunizare va crește. Medicul a subliniat ca in contextul in care…

- Guvernul din Bangladesh va desfasura armata, incepand de joi, pentru a asigura respectarea unui lockdown strict in contextul unei cresteri record a cazurilor de infectare cu coronavirus, provocata de varianta Delta depistata mai intai in tara vecina India, transmite Reuters. Majoritatea restrictiilor…

- Autoritatile portugheze impun masuri mai stricte impotriva epidemiei de COVID-19 in regiunea capitalei Lisabona, in incercarea de a tine sub control o resurgenta a numarului de infectari ce ameninta sezonul vacantelor de vara, transmite Reuters. 'Suntem intr-o lupta contracronometru intre…

- Marea Britanie a inregistrat vineri 6.238 de noi cazuri de Covid-19, cel mai ridicat numar de infectari zilnice de la sfarsitul lunii martie si in crestere fata de cele 5.274 de cazuri confirmate joi, desi mai mult de trei sferturi din populatia adulta a acestei tari a fost vaccinata cel putin cu prima…