- Politia olandeza a confiscat in portul Rotterdam 1,5 tone de heroina, cea mai importanta captura realizata in Olanda, si a arestat cinci barbati in cadrul unei operațiuni in colaborare cu politia britanica, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Politistii de frontiera aradeni au depistat, in ultimele 24 de ore, 28 de migranti care au incercat sa iasa ilegal din Romania, ascunsi in camioane sau mergand pe jos pe camp, toti fiind din Afganistan, Pakistan si Somalia. Intr-un camion condus de un roman, verificat in Punctul de Trecere…

- Doua tone de cocaina ascunse intr-un container cu destinatia Belgia au fost confiscate miercuri in Costa Rica, a anuntat joi Ministerul de Interne costarican, intr-un comunicat, informeaza AFP. Drogurile au fost descoperite in timpul inspectarii unei incarcaturi cu ananas la bordul unui portcontainer…

- Drogurile au fost confiscate in noiembrie si doi suspecti in varsta de 28 si respectiv 35 de ani au fost arestati, a precizat politia. Dupa ce a gasit un pachet cu cocaina in urma unei informatii, politia a facut perchezitii in apartament si a gasit alte 84 de pachete cu cocaina ascunse intr-un dulap,…

- Captura a fost facuta de poliția spaniola la granița dintre Spania și Franța. Drogurile și motocicleta furata au fost gasite intr-un autocar inmatriculat in Romania, care efectua curse in intreaga Europa. Surse Bistrițeanul.ro spun ca cei doi șoferi și reprezentantul firmei sunt din Rebra. Poliția spaniola…