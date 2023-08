Olanda intră oficial în recesiune, potrivit unei estimări preliminare Scaderea inregistrata in ultimele trei luni este de 0,3%, dupa un prim trimestru al anului 2023 deja slab, cu o contractie de 0,4%, a precizat Oficiul intr-un comunicat de presa. Scaderea consumului gospodariilor olandeze a fost un factor important in contractia economiei nationale in ultimul trimestru, deoarece olandezii “au cumparat in principal mai putina mobila si imbracaminte”, chiar daca au cheltuit mai mult pentru cultura si petrecerea timpului liber, potrivit CBS. Comertul exterior al Tarilor de Jos a jucat, de asemenea, un rol important in aceasta incetinire, cu o crestere a importurilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

