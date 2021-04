Stiri pe aceeasi tema

- "Am fost la Iasi. Exista judete in care nu exista restrictii. Romania nu trebuie sa renunte la proteste, din contra, trebuie sa le intensifice. Revendicarile sunt foarte clare: renuntarea la restrictii. Acestea sunt neconstitutionale si nelegale. Romanii vor libertatea de a se duce la munca, la scoala,…

- Guvernul nu ar trebui sa faca un pas inapoi legat de restricții, in fața unor manifestari de strada care degenereaza, declara senatorul PNL Daniel Fenechiu. El a spus la RFI ca i se par inadmisibile protestele care incalca legea, cum au fost cele de luni seara din mai multe orașe ale țarii.…

- Au fost violențe in Olanda, la Haga, unde mii de oameni au manifestat impotriva restricțiilor impuse din cauza pandemiei. Participanții la protestul care nu primise autorizație nu au purtat maști și nu pastrat distanțarea fizica. Polițiștii au intervenit cu tunuri cu apa și i-au impraștiat rapid pe…

- Guvernul de la Roma intentioneaza sa transforme intreg teritoriul Italiei intr-o "zona rosie" de COVID-19 in perioada 3-5 aprilie, care include duminica Pastelui si lunea Pastelui, conform unor declaratii facute vineri de surse citate de ANSA in timp ce administratia premierului Mario Draghi a purtat…

- ”Febra” patinajului i-a luat cu asalt pe olandezi dupa mai multe zile de temperaturi scazute au înghețat lacurile, dar și apele canalelor din Olanda, relateaza BBC. Mulți și-au luat patinele pentru o plimbare pe lac sau canale în pofida restricțiilor impuse de coronavirus.…

- Olanda a fost lovita duminica, 7 februarie, de o furtuna puternica de zapada, prima din ultimii 10 ani, care perturba traficul feroviar si rutier, pe masura ce un front de aer rece traverseaza nordul Europei, relateaza Le Figaro. Serviciile feroviare au fost afectate si in Germania, in timp ce de cealalta…

- Guvernul olandez condus de premierul Mark Rutte si-a dat vineri demisia in bloc in urma unei polemici provocate de ilegalitati administrative in acordarea de ajutoare pentru familiile cu copii, care au afectat in principal parinti imigranti in Olanda, multi fiind obligati sa se indatoreze pentru a returna…

- Masurile restrictive se prelungesc in Olanda pentru inca trei saptamani. Școlile și magazinele vor ramane inchise și in perioada urmatoare. Conform Reuters , in decembrie Olanda anunța impunerea unui lockdown. Premierul olandez, Mark Rutte, spune ca masurile anti-pandemie trebuie respectate in continuare…