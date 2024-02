Guvernul olandez nu poate opri importul de gaz rusesc Guvernul olandez nu a reușit sa-și indeplineasca angajamentul de a opri importul de gaze din Rusia. Un contract pe termen lung pentru gaz natural lichefiat (GNL) intre grupul energetic francez TotalEnergies și un furnizor rus este un obstacol in calea incetarii totale a importului de combustibil, relateaza agenția de știri Bloomberg pe baza interviurilor cu surse anonime, scrie nltimes.nl. Olanda a incetat sa mai semneze noi contracte pentru GNL din Rusia și lucreaza la eliminarea treptata a vechilor contracte. Cu toate acestea, guvernul nu poate opri in totalitate importul de GNL rusesc, deoarece… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

