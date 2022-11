Cancelarul Olaf Scholz merge vineri in China intr-o vizita privita cu ochi sceptici de aliații sai, intr-un moment in care Occidentul iși inasprește poziția fața de Beijing, in special din cauza apropierii acestuia de Rusia. El se va intalni cu președintele Xi Jinping și cu prim-ministrul Li Keqiang, intr-o singura zi, din cauza politicii drastice zero Covid din China.

