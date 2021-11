Aeroportul Timisoara va scoate curand la licitatie lucrarile pentru realizarea unui terminal cargo atat pentru transportul de animale vii, cat si pentru alimente refrigerate, ce ar trebui sa fie gata pana in anul 2023. Planul este ca oile din Romania exportate in Orient, astazi transportate cu vaporul, sa poata fi duse cu avionul. Romania este pe locul al treilea in Uniunea Europeana la cresterea ovinelor si caprinelor, cu un efectiv de 12 milioane de animale pe an, din care in jur de o treime merg la export. Jumatate se duc in Orient, in tari arabe precum Libia, Liban, Arabia Saudita sau Iordania.…