- David Popovici (CS Dinamo), dublu campion european la 100 si 200 m liber, a castigat miercuri seara finala probei de 50 m liber cu timpul de 22sec27/100, in prima zi a Campionatelor Nationale de inot pentru seniori, tineret si juniori de la Otopeni.

- Cele doua echipe romanești prezente in grupele principale ale European League, Dinamo și CSM Constanța, se vor duela in etapa a 2-a, iar „dulaii” lui Xavi Pascual au nevoie de victorie pentru a spera la calificare. Repartizate in grupa 4 alaturi de Fuchse Berlin și Sporting, Dinamo și CSM Constanța…

- U-Banca Transilvania a obținut calificarea in finala Cupei Romaniei, dupa ce a depașit-o in maniera autoritara pe CSM Constanța. La final, tabela a indicat 92-67 in favoarea baschetbaliștilor clujeni, care se vor duela cu Rapid București in marea finala.Clujenii nu le-au dat prea multe șanse constanțenilor,…

- Romania va fi reprezentata de opt sportivi, cinci inotatori si trei saritori in apa, la Campionatele Mondiale de natatie de la Doha 2 18 februarie , marele absent fiind David Popovici, dublu campion european la 100 si 200 m liber. Din delegatia Romaniei nu va lipsi insa Patrick Dinu, de la CSM Constanta,…

- David Popovici a castigat medalii de aur in probele de 100 si 200 m liber la reuniunea internationala Euro Meet de la Luxemburg. Popovici a stabilit un nou record al competitiei in proba de 100 m liber, cu timpul de 48 sec 01/100. El a fost urmat in clasamentul final de portughezul Ribeiro, 48 sec 67/100,…