- Urmarirea traseului carnii si a produselor din carne de la porcii infectati cu pesta porcina africana este esentiala pentru a stopa raspandirea maladiei virale deoarece aceasta poate supravietui in alimentele procesate, a afirmat Matthew Stone, directorul adjunct al Organizatiei Mondiale a Sanatatii…

- Tarile membre ale Uniunii Europene cu cele mai mici preturi la carne in anul 2017 au fost Polonia, cu aproximativ 43% sub media din UE, Bulgaria, cu preturi mai mici cu 42% decat media, si Romania, cu aproximativ 41% sub media din UE, arata datele publicate vineri de Eurosta,

- Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentara (ANSVSA) anunța, intr-un comunicat transmis marți, ca a intreprins masuri de prevenire a apariției pestei la micile rumegatoare din Romania, dupa ce recent au fost depistate primele focare de boala in Bulgaria.

- In conditiile in care steagul UE flutura in berna in Estul Europei, cu tari precum Ungaria, Polonia, Cehia si Slovacia decise sa ridice o noua Cortina de Fier in interiorul Uniunii Europene, Bruxellesul priveste catre ultimii intrati, Romania si Bulgaria, state care aspira ca impartirea cartilor…