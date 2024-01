Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Ghița este unul dintre presupușii criminali in cazul morții lui Adrian Kreiner. Barbatul a mai avut probleme cu legea și in trecut și nu ar mai fi vorbit cu familia de ani intregi. Soacra lui susține ca nici macar nu știa ca fiica ei are o relație cu un astfel de barbat și ca abia ulterior…

- Samantha Kerr (30 de ani), atacant la Chelsea, și-a cerut iubita in casatorie. Ea este cuplata cu alta jucatoare de fotbal, Kristie Mewis (32), mijlocaș la Gotham FC. Sam Kerr, una dintre cele mai cunoscute jucatoare de fotbal, legitimata in Anglia, la Chelsea, a facut un pas important in plan personal.…

- Pentru trei zodii, luna decembrie aduce o serie de probleme in relația de cuplu pe care trebuie sa le rezolve neaparat. Nativii vor ajunge la conflicte serioase cu persoana iubita și se vor gandi inclusiv la varianta desparțirii, daca nu gasesc un numitor comun.

- Iubita omului de afaceri din Sibiu, care a fost ucis in bataie de mai mulți hoți care au intrat in casa lui, a anunțat pe rețelele de socializare ca inmormantarea va avea loc vineri, 10.11.2023, la ora 13:00. ”Capela mare din incinta Cimitirului Municipal Sibiu va gazdui temporar, pentru doua zile,…

- Cu mai bine de trei ani in urma, Ionuț Rusu și Viviana Sposub au trait o frumoasa poveste de dragoste. Relația lor insa nu a durat prea mult, caci au decis sa mearga pe drumuri separate dupa doar cateva luni de relație. Care a fost motivul pentru care cei doi s-au desparțit.

- Dorian Popa și Claudia Iosif, cunoscuta drept „Babs”, și-au spus adio dupa o relație de peste 10 ani. Anunțul vine dupa ce o persoana din anturajul celor doi a lansat de curand informația potrivit careia cei doi iși traiesc viețile in case separate.

- Claudia Iosif, partenera lui Dorian Popa in ultimii 11 ani, a confirmat oficial ca nu mai este implicata intr-o relație romantica cu acesta. Cei doi ar fi ales sa mearga pe drumuri separate in urma cu aproximativ o luna de zile, cand au aparut și primele zvonuri in acest sens, negate atunci de bruneta.…

- La inceputul lunii septembrie, Viviana Sposub și George Burcea s-au impacat, dar se pare ca nu a durat mult pana cand au decis sa mearga pe drumuri separate. Cei doi s-au desparțit din nou, iar actorul a luat o decizie radicala.