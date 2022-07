Stiri pe aceeasi tema

- Va puteti inscrie pentru cursul de formare a subofițerilor in activitate, dupa cum urmeaza: pana la data de 15 iulie – pentru 20 de locuri la serviciul MUZICI MILITARE – Centrul de instruire pentru muzici militare, București. STUDII: invațamant postliceal sau universitar de licența in domeniul Muzica.…

- Superstarul global nominalizat la GRAMMY, Demi Lovato, anunța cel de-al 8-lea album de studio, HOLY FVCK, care va fi lansat pe data de 19 august 2022, prin intermediul Island Records. Albumul cu 16 piese este o calatorie muzicala bazata pe radacinile rock și pop-punk ale lui Demi și ilustreaza o retrospectiva…

- Organizatorii Artelor Careiene ignora contant un artist plastic careian roman. Este vorba despre Monica Mocianu, fiica artistului plastic careian Valer Mocianu, care a absolvit Liceul de Arte din Cluj Napoca si apoi Institutul de Arte Plastice ,,Ion Andreescu,, ca sef de promotie. Deși se afla in…

- Renforshort colaboreaza cu Travis Barker pentru „We’ll Make This OK” și anunța lansarea urmatorului album. Dupa ce a facut furori cu lansarile recente „moshpit” și „made for you”, artistul alt-pop in varsta de 20 de ani renforshort dezvaluie un nou single și videoclip muzical intitulat „we’ll make this…

- Primaria Alba Iulia colaboreaza cu Liceul ”Regina Maria” pentru promovarea municipiului. Desenele vor fi prezentate la Paris Primaria Alba Iulia a dat startul unei noi colaborari cu elevii Liceului de Muzica și Arte Plastice “Regina Maria” pentru a promova obiectivele, personalitațile și monumentele…

- Neneh Cherry face echipa cu Sia pentru “Manchild” și anunța albumul “The Versions”. Noul proiect va conține colaborari cu SIA, ROBYN, ANOHNI, GREENTEA PENG, KELSEY LU, SUDAN ARCHIVES, TYSON și multi alții. The Versions este un album cu 10 piese care prezinta reinterpretari ale lui Neneh Cherry de la…

- Grimus lanseaza azi cel de-al 4-lea cantec de pe viitorul album de studio, intitulat „Soarele (rasare și singur)” și anunța turneul național de promovare al albumului „Abandonic”. Piesa “Soarele (rasare și singur)” vorbește despre pierdere și renaștere și a fost compusa in timpul pandemiei. Piesa “Soarele…

- Ministrul Apararii a declarat ca ar vrea sa recruteze in urmatorii ani circa 10.000 romani care vor fi platiti cu salarii similare celor din agricultura. In prezent, in Romania sunt doua sisteme de voluntariat, aceasta fiind una din solutiile viitoare pentru resursa activa in ce priveste apararea tarii,…