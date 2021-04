Stiri pe aceeasi tema

- Ofiterul italian arestat marti pentru spionaj in favoarea Rusiei "nu reusea sa faca fata" cheltuielilor zilnice doar din salariul sau, afirma sotia lui intr-un interviu publicat joi de cotidianul Corriere della Sera, informeaza AFP.

- Bulgaria a anuntat luni expulzarea a doi diplomati rusi dupa descoperirea unei presupuse retele de spionaj in favoarea Moscovei, o decizie care intervine intr-un context tensionat intre cele doua tari, relateaza AFP si Reuters. "Ministerul bulgar al Afacerilor Externe a declarat persona…

- Bulgaria a anuntat vineri arestarea a sase persoane suspectate de spionaj in favoarea Rusiei, printre care mai multe cadre din Ministerul Apararii, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Doi militari bulgari au fost arestati pentru furnizare de informatii clasificate unui stat strain, a anuntat vineri Ministerul Apararii din Bulgaria intr-un scurt comunicat, informeaza AFP, potrivit Agerpres.