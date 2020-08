Stiri pe aceeasi tema

- Oficiul pentru Migratie din Republica Dominicana nu a inregistrat sosirea in aceasta tara a fostului rege Juan Carlos al Spaniei, a declarat marti pentru Reuters departamentul pentru media al biroului, potrivit Agerpres.Oficiul pentru Migratie a declarat ca ultima calatorie a fostului rege…

- Fostul rege Juan Carlos al Spaniei, care s-a autoexilat in urma suspiciunilor de coruptie, se afla in Republica Dominicana, scriu marti ziarele La Vanguardia si ABC, preluate de Reuters. Fostul suveran, popular in trecut, era tot mai presat de anchetele procurorilor spanioli si elvetieni privind suspiciunile…

- Juan Carlos, care a plecat definitiv din țara dar a cerut sa iși pastreze titlul de rege emerit al Spaniei, se afla in Republica Dominicana, la o familie bogata care deține plantații de trestie de zahar. De aici ar intenționa sa plece in alta țara, scrie presa spaniola, citata de Reuters.

- Fostul rege Juan Carlos al Spaniei, care s-a autoexilat in urma suspiciunilor de coruptie, se afla in Republica Dominicana, scriu marti ziarele La Vanguardia si ABC, preluate de Reuters. Cele doua publicatii nu mentioneaza sursa informatiei. Fostul suveran, popular in trecut, era tot mai…

- Juan Carlos, in varsta de 82 de ani, tulbura Spania cu cele mai recente acuzatii care se aduc asupra sa: 100 de milioane de dolari primiti din partea Regelui Arabiei Saudite, transferati intr-un cont offshore din Panama și donatii de milioane de euro catre amanta sa Corinna zu Sayn-Wittgenstein,…

- Prim-ministrul spaniol, Pedro Sanchez, si omologul sau portughez, Antonio Costa, au redeschis miercuri, intr-un cadru oficial, granita dintre tarile lor pentru toti calatorii, dupa trei luni in care aceasta a fost inchisa din cauza pandemiei provocate de noul coronavirus, transmite Reuters. La ceremonia…

- Procurorul Curtii Supreme a Spaniei a deschis luni o ancheta cu privire la constructia liniei ferate pentru trenul de mare viteza AVE care face legatura intre orasele Medina si Mecca, contract castigat de companii spaniole, dupa ce s-a dovedit ca una dintre persoanele implicate in posibile iregularitati…

- Parchetul Tribunalului Suprem spaniol a deschis o ancheta impotriva fostului rege Juan Carlos, cu scopul de a stabili daca fostul suveran ar putea fi vizat de o investigatie intr-un doasar de coruptie privind atribuirea de catre Arabia Saudita a unui contract cu privire la o linie feroviara de mare…