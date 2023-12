Stiri pe aceeasi tema

- Hamas le-a administrat tranchilizante unora dintre ostaticii israelieni inainte de a-i elibera ”pentru a-i face sa para fericiti” si mai relaxati, a declarat marti un oficial al Ministerului Sanatatii israelian in fata unei comisii din Knesset. Hagar Mizrahi, seful diviziei medicale in Ministerul israelian…

- Ostaticilor israelieni li s-au dat tranchilizante pentru a arata fericiți in momentul eliberarii, a declarat un purtator de cuvant al ministerului israelian al Sanatații, potrivit Sky News.Reprezentantul ministerului israelian al Sanatații a spus ca ostaticii au primit clonex și alte „vitamine” de…

- Israelul ii declara morti in captivitate pe unii dintre ostaticii tinuti de Hamas in Fasia Gaza, chiar daca in paralel incearca sa recupereze ostaticii prin discutii indirecte cu miscarea islamista palestiniana si prin operatiuni militare in enclava palestiniana, o masura menita sa aduca o oarecare…

- Șeful Consiliului Național de Securitate din Israel, Tzachi Hanegbi, a declarat miercuri seara ca niciun ostatic israelian reținut de Hamas nu va fi pus in libertate pana vineri, in ciuda așteptarilor armistițiului și primele eliberari ce erau prevazute pentru azi, conform AFP, citata de Agerpres.

- Negocierile pentru eliberarea ostaticilor stagneaza deoarece Hamas cere Israelului sa permita livrari de combustibil in Gaza, a anunțat un fost oficial american citat de Sky News, informeaza Mediafax.Discuțiile pentru eliberarea celor 239 de ostatici deținuți de Hamas au intrat in impas dupa ce gruparea…

- Secretarul de presa al președintelui rus, Dmitri Peskov, a spus ca Moscova folosește toate oportunitațile de contact pentru a salva cetațenii ruși din captivitate. Partea rusa solicita Hamas eliberarea imediata a tuturor ostaticilor și poziția Moscovei in aceasta problema este ferma, a spus Peskov,…

- Discutii privind incetarea focului in conflictul dintre Israel si Hamas vor fi posibile doar dupa eliberarea tuturor ostaticilor detinuti de miscarea islamista palestiniana, a afirmat luni presedintele american Joe Biden, transmite AFP, potrivit agerpres.ro. “Ostaticii trebuie eliberati, apoi putem…