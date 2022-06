Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a anuntat marti ca a conectat intreaga regiune Herson la canalele de televiziune rusesti, ce vor fi de acum accesibile „gratuit” in aceasta regiune cucerita de Moscova in sudul Ucrainei, informeaza AFP.

- Armata rusa a anuntat, marti, ca a conectat intreaga regiune ucraineana Herson la canalele de televiziune rusesti, care vor fi de acum accesibile „gratuit” in aceasta regiune cucerita de Moscova din sudul Ucrainei, relateaza AFP.

- Armata ucraineana a anuntat, vineri, ca a atacat pozitii rusesti in regiunea Herson din sudul Ucrainei, o regiune aflata aproape in intregime sub controlul fortelor ruse, unde Kievul se teme ca Moscova va organiza in curand un referendum pentru anexarea la Rusia, relateaza Le Figaro, potrivit news.ro…

- Vineri, Kremlinul a estimat ziua cand s-au implinit 100 de zile de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, ca isi va atinge „toate obiectivele” acestei „operatiuni speciale militare”, care, in opinia sa, a dat deja „unele rezultate”, transmit agențiile de presa EFE si AFP. „Multe localitati au fost eliberate…

- Noile autoritati pro-ruse din regiunea ucraineana Herson, ocupata de Moscova, au adoptat luni rubla rusa ca moneda oficiala in paralel cu grivna ucraineana, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Din primele informații, oficialul de la Moscova a discutat despre necesitatile de asistenta sociala si medicala ale populatiei locale, aprovizionarea cu alimente si produse pentru copii, relateaza Agerpres."Suntem gata sa acordam orice fel de asistenta", a spus Kuznetova, mama a sapte copii, casatorita…

- Guvernul de la Kiev si-a exprimat miercuri convingerea ca regiunea Herson, din sudul Ucrainei, va fi "eliberata" in cele din urma de armata ucraineana, dupa ce autoritatile proruse instalate aici de catre Moscova au anuntat anterior ca planuiesc sa ceara alipirea la Rusia, potrivit EFE si Ukrainska…

- Un inalt oficial al parlamentului rus a declarat vineri ca Rusia va ramane „pentru totdeauna” in sudul Ucrainei, vorbind intr-o vizita in orasul Herson, controlat de Moscova, relateaza AFP.