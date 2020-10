Stiri pe aceeasi tema

- Cred ca a fost un plan foarte bine pus la punct. Conducerea PNL era resemnata in ultimele zile ca va pierde alegerile din București. Probabil ca in ultimul moment s-au gandit la un plan diabolic. Așa se explica și diferența de la exit-poll-ul CURS-Avangarde, de 10% intre mine și Nicușor Dan. A batut…

- Candidatul PSD pentru Primaria Capitalei, Gabriela Firea, care a pierdut cursa electorala pentru al doilea mandat, sustine ca nu are motive sa faca un pas in spate din conducerea PSD in urma rezultatului, intrucat scorul politic al partidului a fost dublat.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți o prognoza speciala pentru București, meteorologii avertizand ca pana miercuri dimineața va ploua slab, iar vantul va sufla moderat. Temperatura minima va fi de 11 - 12 grade, conform Mediafax.Citește și: Date de ULTIMA ORA de la BEC - Primaria…

- ALEGERI LOCALE 2020. Pana la aceasta ora au fost numarate 605.772 de voturi, reprezentand 90,18 % din cele 671.743 inregistrate duminica. Nicusor Dan are 41,82% din voturi, Gabriela Firea - 37,4 %, iar Traian Basescu - 10,81%. Prezenta la vot in Bucuresti, la ora inchiderii urnelor…

- Nicusor Dan a prezentat miercuri un document intern semnat de primarul general pe 10 august 2018 prin care directorii Primariei nu au voie sa transmita informatii publice consilierilor general, fara acceptul edilului Gabriela Firea. El spune ca „ne-am intors, deci, la epoca cabinetului numarul doi,…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat ca va depune vineri o plangere la adresa PNL national, PNL Bucuresti si pe numele firmei care se ocupa de campania electorala a lui Nicusor Dan, dupa ce acesta a prezentat ”caracatita” de la Primaria Capitalei. Firea sustine ca numele prezentate nu au nicio…

- Nicușor Dan este favorit la toate casele de pariuri online care afișeaza cote pentru poziția cea mai ravnita din administrația orașului București, in timp ce actualul primar, Gabriela Firea, ar ocupa poziția secunda.