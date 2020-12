Stiri pe aceeasi tema

- De 1 Decembrie Alba Iulia și alte patru localitați din județ vor ieși oficial din carantina. Decizia a fost luata, luni seara, de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Alba. Raman insa in carantina localitațile Cugir și Vințu de Jos, potrivit Alba24.Aceasta decizie vine in urma avizarii de catre…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Alba a decis luni ridicarea masurii de carantinare pentru Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Abrud și Ciugud, incepand cu data de 1 Decembrie. Raman in carantina doar Cugir și Vințu de Jos. Hotararea CJSU Alba nr. 79 din 30 noiembrie 2020 a fost aprobata cu…

- Ziarul Unirea OFICIAL| Alba Iulia, Sebeș, Abrud, Blaj și Ciugud IASA oficial din CARANTINA. Hotararea CJSU Alba Iulia și alte patru localitați, anume Sebeș, Blaj, Abrud și Ciugud, vor ieși oficial din carantina incepand cu data de 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei. Aceasta decizie vine in urma…

- Ziarul Unirea OFICIAL| Vințu de Jos intra in CARANTINA. Cand vor intra in vigoare noile RESTRICȚII Luand in considerare situația epidemiologica din localitatea Vințu de Jos, Județul Alba, generata de coronavirusul SARS-CoV-2, avand ca rezultat o incidența a cazurilor de imbolnavire cu SARS-CoV-2 de…

- Ca urmare a situației epidemiologice din Vințu de Jos, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența a emis vineri seara ordinul privind instituirea carantinei zonale in localitate, pentru o perioada de 14 zile. Masura va intra in vigoare duminica, 29 noiembrie, la ora 06:00 Material in curs de…

- Municipiul Sebeș intra in carantina de marți, 17 noiembrie, ora 00.00. Pentru 14 zile cetațenii din Sebeș vor fi obligați sa respecte mai multe reguli impuse de autoritați pentru diminuarea cazurilor de COVID-19. Perimetrul vizat peste delimitat de urmatoarele coordonate geografice: – N45°58’19.6″…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) a emis o noua hotarare, duminica, in care sunt descrise masurile de carantina ce vor fi impuse in Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Cugir, Abrud și Ciugud. Carantina a fost decisa in urma incidenței COVID ridicate in localitațile menționate și este valabila…

- La nivel național cifra ingrijoratore o reprezinta numarul pacienților internați la ATI: 608. 73 de decese inregistrate in ultimele 24 ore. Nu mai sunt locuri la ATI in spitalele din județul Alba, majoritatea cazurilor active din județ (400) fiind la domiciliu. La nivelul județului, pe localitați, numarul…