Oficial al Rezervei Federale: Stresul recent din sectorul bancar american apropie economia Statelor Unite de recesiune ”Cu siguranta ne aduce mai aproape. Ceea ce este neclar pentru noi este cat de mult din aceste tensiuni bancare duc la o criza a creditului pe scara larga. Acea criza a creditului… ar incetini apoi economia. Acesta este ceva pe care il monitorizam foarte, foarte indeaproape”, a spus Kashkari. Kashkari, care s-a numarat printre cei mai fermi factori de decizie ai Fed in sustinerea unor rate mai mari ale dobanzilor pentru a lupta impotriva inflatiei, a spus ca este prea devreme pentru a evalua dimensiunea ”amprentei” pe care o va avea stresul bancar asupra economiei si, prin urmare, prea devreme… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Signature Bank, o banca regionala cu sediul in New York, care a devenit lider in creditarea criptomonedei, s-a inchis brusc duminica, marcand al treilea cel mai mare faliment bancar din istoria Statelor Unite, la doar doua zile dupa cel de-al doilea cel mai mare eșec - Silicon Valley Bank, cadere care…

- Bursele europene au inchis luni in scadere puternica, trase in jos de titlurile bancare, care au inregistrat cea mai slaba evolutie din peste un an, ca urmare a prabusirii bancii american Silicon Valley Bank (SVB), transmite CNBC. Indicele paneuropean Stoxx 600 a scazut cu 2,34-. Componenta bancara…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a scazut cu 2,34%. Componenta bancara a indicelui a scazut cu 5,65%, consemnand cea mai proasta zi din 4 martie 2022, potrivit datelor Eikon, cand a coborat cu 6,66% din cauza avertismentelor ca activele lor ar putea fi afectate de razboiul din Ucraina. DAX al bursei din…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a scazut cu 2,34%. Componenta bancara a indicelui a scazut cu 5,65%, consemnand cea mai proasta zi din 4 martie 2022, potrivit datelor Eikon, cand a coborat cu 6,66% din cauza avertismentelor ca activele lor ar putea fi afectate de razboiul din Ucraina. DAX al bursei din…

- Rezerva Federala a Statelor Unite (Fed) va majora din nou dobanda de referința, chiar peste estimarile anterioare, ca replica la creșterea inflației, a afirmat Jerome Powell in Congresul SUA, scrie Reuters.

- Rezerva Federala ar trebui ”sa ia o pauza sa respire”, deoarece pare gata sa impinga ratele dobanzilor chiar mai sus decat se astepta anterior, dupa ce datele recente au aratat mai putine progrese decat au sperat oficialii bancii centrale in reducerea inflatiei, a declarat marti un oficial al Casei…

- Intrebat despre comentariile presedintelui Fed, Jerome Powell, de la inceputul zilei, potrivit carora ar fi oportun ca dobanzile sa creasca peste asteptari in fata acelor esecuri si, eventual, intr-un ritm mai rapid, oficialul Casei Albe a spus ca este important sa nu se bazeze prea mult pe datele unei…

- Presedintele Rezervei Federale (Fed) a Statelor Unite, Jerome Powell, a declarat marti ca inflatia din economia americana incepe sa incetineasca, desi se asteapta ca acesta sa fie un proces lung, transmite CNBC. ”Procesul dezinflationist, procesul de reducere a inflatiei, a inceput si a inceput in…