Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 73 ani din Odorheiu Secuiesc, gasit de sotia sa impuscat in cap, a lasat un bilet de adio in care isi explica gestul, a precizat, duminica seara, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IJP) Harghita, Gheorghe Filip.Potrivit acestuia, barbatul a folosit o arma de vanatoare…

- Barbatul de 73 ani din Odorheiu Secuiesc, gasit de sotia sa impuscat in cap, a lasat un bilet de adio in care isi explica gestul, a precizat, duminica seara, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IJP) Harghita, Gheorghe Filip, potrivit Agerpres. Citește și: Se complica…

- Un barbat de 73 de ani, din Odorheiul Secuiesc, a fost gasit impușcat in cap cu arma de vanatoare. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, incidentul a fost sesizat la 112 de soția barbatului, cu cateva minute inainte de pranz. Politistii harghiteni au declansat o ancheta in…

- Un barbat in varsta de 73 ani, din Odorheiu Secuiesc, a fost gasit de sotia sa impuscat in cap, politistii harghiteni declansand o ancheta in acest caz . „La ora 11,57, o femeie din municipiul Odorheiu Secuiesc a sesizat, prin 112, faptul ca l-a gasit decedat in locuinta pe sotul ei, in varsta de 73…

- La ora 11:57, o femeie din municipiul Odorheiu Secuiesc a sesizat, prin 112, faptul ca l-a gasit decedat in locuința pe soțul ei, in varsta de aproape 73 de ani, care s-ar fi impușcat in cap cu arma de vanatoare, cu alice, deținuta legal.

- Un barbat in varsta de 73 ani, din Odorheiu Secuiesc, a fost gasit de sotia sa impuscat in cap, politistii harghiteni declansand o ancheta in acest caz . "La ora 11,57, o femeie din municipiul Odorheiu Secuiesc a sesizat, prin 112, faptul ca l-a gasit decedat in locuinta pe sotul ei, in varsta…

- Un politist a fost ranit, duminica dupa-amiaza, dupa ce autospeciala in care se afla a fost lovita din sens opus de un alt autoturism in apropierea comunei Madaras, in cauza fiind intocmit dosar penal, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Harghita. In jurul orei 16,10,…

- Un barbat in varsta de 23 ani a fost impuscat in picior, vineri seara, de politisti dupa ce masina se afla, alaturi de alte 5 persoane, nu a oprit la semnalele agentilor pe raza localitatii Valenii de Munte, au informat, sambata, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova. Politistii…