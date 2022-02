Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Octavian Jurma: mai avem cam o luna pana ieșim din valul Omicron-BA1. Uitați de bazaconile cu ”s-a terminat pandemia” Medicul Octavian Jurma estimeaza ca saptamana urmatoare numarul cazurilor noi de Covid va scadea sub 10.000, in medie, pe zi, și ca „mai avem cam o luna pana ieșim din valul…

- Medicul Octavian Jurma preconizeaza ca, dupa valul 5 de imbolnaviri, urmeaza valul de decese cauzate de COVID. Potrivit acestuia, in aceasta saptamana, un roman este ucis de coronavirus la fiecare 10 minute și este de așteptat ca numarul deceselor sa se dubleze pana la finalul lunii februarie. Potrivit…

- Un roman a murit de COVID la fiecare 10 minute saptamana aceasta, iar numarul deceselor se va dubla pana la finalul lunii februarie, a estimat joi seara epidemiologul Octavian Jurma, citat de Digi24 , care a avertizat ca ”dupa valul de infectari, urmeaza valul de decese”. ”Știu ca nu e un subiect la…

- Fiul medicului Octavian Jurma are Covid. "Elevii fac scoala online bolnavi de acasa"Medicul Octavian Jurma afirma printr o postare pe pagina de Facebook ca elevii fac scoala online bolnavi de acasa."Guvernul a refuzat sa ne permita sa ne retragem copiii in case in fata valului de infectari", mai spune…

- Medicul Octavian Jurma a criticat autoritațile pentru ca nu iau masuri in condițiile in care numarul de copii internați intr-o zi a depașit recordul din valul Delta. Specialistul le spune oamenilor sa nu se panicheze și ii invața cum sa-și fereasca de infectare copiii. Potrivit statisticilor prezentate…

- Medicul Octavian Jurma afirma, intr-o postare pe Facebook, ca fara negationisti pandemia ar fi fost incheiata deja din 2020 dupa valul 2. „Cu ajutorul lor am ajuns la valul 5 si vor mai fi”, sustine cercetatorul.

- Medicul Octavian Jurma nu se arata deloc optimist in evoluția Covid. El spune ca „saptamana viitoare vom vedea valori zilnice peste 20.000 de cazuri noi inca de marți și e posibil sa trecem și de pragul de 25.000 de cazuri noi”. De asemenea, acesta precizeaza ca Omicron se dovedește mai periculos decat…

- Premierul Nicolae Ciuca, șeful DSU Raed Arafat și o parte dintre miniștrii din Guvern au discutat, luni, despre pregatirea valului 5 de Covid-19. Intre masurile discutate se regasesc asigurarea resurselor pentru șomaj tehnic, obligativitatea maștilor FFP2 in toata țara și testarea copiilor in școli.…