- Dupa ce a fost agresat ieri, in Piața Universitații, la manifestarile dedicate Revolutiei, Gelu Voican Voiculescu a participat si astazi la un eveniment similar, precizand ca incidentul de sambata nu il poate face sa ramana in...

- Fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu este prezent, duminica dimineața, la monumentul Revoluției, situat langa sediul Ministerului de Interne, la o slujba religioasa de comemorare a eroilor cazuți la evenimentele sangeroase din decembrie 1989.Citește și: Cozmin Gușa: `Dragnea a fost cel…

- Octavian Andronic, primul redactor-șef al ziarului Libertatea, a relatat, in emisiunea ”Adriana Nedelea LA FIX”, cum a luat ființa noua publicație, in ziua de 22 decembrie 1990, fiind primul ziar romanesc in care a aparut consemnarea scrisa a Revoluției.”De dimineața plecasem de acasa și am trecut pe…

- Libertatea a intrat in posesia unei secvențe video extrem de importante in istoria cotidianului care implinește, pe 22 decembrie, 30 de ani. Urmariți video la ora 10.30! Este vorba despre momentul in care, la 30 de minute dupa reluarea emisiei la TVR, pe 22 decembrie 1989, din studioul 4, Petre Popescu,…

- Se implinesc, iata, 30 de ani de la momentul de rascruce al istoriei care a marcat revenirea noastra in cursul ei firesc, dintr-o acolada pervertita de dogmatismul totalitar. Este, pentru mine, cel puțin un prilej de a rememora modul in care am perceput Revoluția in anii ce au urmat prin editorialele…

- Dan Barna, liderul USR și candidat in primul tur, l-a felicitat pe Klaus Iohannis pentru victoria obținuta in al doilea tur al alegerilor prezidențiale in fața Vioricai Dancila. Urmariți pe Libertatea: primele date ale exit poll prezidențiale realizat de IRES, institutul de cercetare din Cluj. Adriana…

- Incepe prima ediție a festivalului de film documentar „One World Romania la Brașov” care va propune pe parcursul a patru zile, la Centrul Cultural Reduta, la Cinemateca Patria și in alte trei locații, proiecții de filme, dezbateri cu invitați speciali, o expoziție de fotografie și doua ateliere pentru…

- Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție cer redeschiderea dosarului „Revolutiei”. Asfel se redeschide urmarirea penala pe numele lui Petre Roman și al lui Teodor Brateș, cu privire la infracțiuni contra umanitații. Procurorii au dispus: infirmarea, ca netemeinice, a soluțiilor…