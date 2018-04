Stiri pe aceeasi tema

- „Octav”, regizat de Serge Ioan Celebidachi, a fost selectat in competitia oficiala a Festivalului International de Film de la Beijing (15-22 aprilie), fiind singurul film romanesc aflat pe lista nominalizatilor pentru Tiantan Awards, de anul acesta.

- "Pororoca", cel mai recent film al regizorului Constantin Popescu, a fost selectat în competitia oficiala a Festivalului Internațional de Film de la Göteborg, care va avea loc în perioada 26 ianuarie - 5 februarie, în

- Filmul va fi lansat astazi in cinematografele din Romania și este cel mai recent film semnat de Constantin Popescu (cunoscut pentru filme precum “Portretul luptatorului la tinerețe”, “Principii de viața” sau scurtmetrajul „Porcul” din „Amintiri din epoca de aur”).

- Lungmetrajul "Nu ma atinge-ma" ("Touch Me Not"), regizat de Adina Pintilie, a fost selectat in competitia oficiala a Festivalului International de Film de la Berlin, au anuntat luni organizatorii evenimentului. Dupa ce organizatorii Berlinalei au anuntat primele opt filme din competitie…