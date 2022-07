Ocean Winds a primit din partea Guvernului Regatului Unit un contract de livrare a energiei offshore cu o capacitate de 294 MW

„EDP Renewables anunta ca Ocean Winds, JV-ul offshore 50/50 detinut de EDPR si Engie, a primit din partea guvernului Regatului Unit un CfD de 15 ani pentru a vinde energia de 294 MW produsa din proiectul eolian offshore Moray West cu o capacitate de 882 MW la un pret de 37,35 GBP/MWh la pretul din 2012”, ppotrivit unui acomunicat al companiei. Proiectul este situat in Marea Britanie si este de asteptat sa inceapa livrarea de energie in 2024. Prin aceasta tranzactie, EDPR are acum asigurati 10,6 GW din tinta de 20 GW pentru 2021-2025 anuntata in Ziua Pietelor de Capital a companiei. In plus, EDPR…