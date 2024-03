Stiri pe aceeasi tema

- COMUNICAT DE PRESA Prim ministrul Marcel Ciolacu: Obtinerea statutului de membru al OCDE ramane un important obiectiv strategic al Romaniei, asumat de intreaga clasa politica Prim ministrul Romaniei Marcel Ciolacu va gazdui maine, 12 martie 2024, la Palatul Victoria, evenimentul de lansare a Studiului…

- Studiul Economic 2024 pentru Romania elaborat de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) va fi lansat, marti, la Palatul Victoria, in cadrul unui eveniment gazduit de premierul Marcel Ciolacu, in prezenta secretarului general al OCDE, Mathias Cormann, informeaza Agerpres. "Obtinerea…

- Prim-ministrul PSD Marcel Ciolacu i-a solicitat ministrului Educatiei, Ligia Deca, sa preia propunerile OCDE privind salarizarea pe baza de performanta in invatamant si sa le discute „rapid” cu sindicatele, avand in vedere ca procesul de aderare la Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica presupune…

- Salarizarea profesorilor, organizarea sistemului de școli, modul cum se desfașoara evaluarea acestora și cum sunt colectate datele – toate prezinta plusuri, dar și foarte multe minusuri, intr-un raport elaborat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE) la solicitarea Ministerului…

- Ministerul Educatiei afirma ca raportul privind reforma invatamantului preuniversitar exploreaza patru domenii ale politicilor educationale: evaluarea scolilor, alocarea resurselor pentru educatie, cariera didactica si sistemul de date si monitorizarea acestora, potrivit news.ro Directia Generala pentru…

- „NU marim taxele! NU ieșim cu niciun milimetru din coordonatele financiare stabilite impreuna cu Comisia Europeana in PNRR! NU ne abatem vreo secunda de la traiectoria setata pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica!”, a spus Marcel Ciolacu.„Va mulțumesc pentru invitație,…

- Economia mondiala urmeaza sa performeze mai bine in acest decat se estima in urma cu cateva luni, in conditiile in care imbunatatirea prognozelor referitoare la SUA va contracara slabiciunile din zona euro, a anuntat luni Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE). Conform noilor prognoze…

- La intalnirea la nivel inalt de la Paris, delegația Romaniei a trnsmis ca „indeplinirea criteriilor de aderare la OECD in cursul acestui an reprezinta o prioritate a Ministerului Sanatații”. Miniștrii sanatații din țarile membre OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica) s-au reunit…