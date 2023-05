Stiri pe aceeasi tema

- Drumurile au fost blocate și poliția a efectuat controale de securitate pe strazile Londrei, vineri (5 mai). Incoronarea Regelui Charles va avea loc sambata (6 mai). La eveniment se așteapta ca o mulțime mare de oameni sa se alinieze pe strazile orașului, iar șefi de stat din intreaga lume sa participe…

- Transmisiuni in direct de la Londra, cu Madalina Iacob și din Viscri cu Andreea Țopan. Incoronarea Regelui Charles al III-lea al Marii Britanii transforma Londra in cel mai important punct al planetei.

- Regele Charles al III-lea a devenit monarh al Regatului Unit si al altor 14 teritorii la moartea mamei sale, regina Elizabeth a II-a, in septembrie 2022, dar va fi incoronat in cadrul unei ceremonii pline de fast, stralucire si semnificatii religioase solemne in data de 6 mai 2023, conform news.ro.De…

- Ceremonia de incoronare a Majestatii Sale Regele Charles al III-lea al Regatului Unit va fi transmisa in direct la TVR 1 si TVR INFO, sambata, 6 mai, de la ora 12.30. O echipa a Stirilor TVR - formata din jurnalistii Camelia Csiki si Vlad Ungar, impreuna cu operatorul Laurentiu Langa - va transmite…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va candida pentru a deveni urmatorul secretar general al NATO, scrie The Sun , citand o sursa diplomatica, informeaza Reuters.Mai multe state membre ale Aliantei Nord-Atlantice au sugerat ca von der Leyen va prelua conducerea in octombrie, conform…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a discutat vineri, prin telefon, cu omologul sau de la Chisinau, Maia Sandu, liderul de la Paris reafirmand sprijinul pentru Republica Moldova, in actiunile de contracarare a presupuselor tentative ruse in scopul destabilizarii, precum si pe parcursul european,…

- Acord militar important semnat de liderii Statelor Unite, Marii Britanii și Australiei. Washingtonul și Londra vor oferi Australiei trei submarine cu propulsie nucleara, pentru a ajuta autoritațile sa contracareze amenitarile tot mai mari ale Chinei in zona Pacificului.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski susține un discurs in Parlamentul European (PE) și va participa in calitate de invitat la reuniunea extraordinara a Consiliului European (CE) care se desfașoara 9-10 februarie, la Bruxelles. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele…