Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2019, gospodariile din Uniunea Europeana au alocat, in medie, 13% din totalul cheltuielilor de consum pentru alimente si bauturi non-alcoolice, pe primul loc in UE fiind gospodariile din Romania care au alocat 26% din cheltuielile totale de consum pentru alimente si bauturi

- Opt din zece romani (80%) sustin ca, in pandemie, au ajuns sa gateasca frecvent acasa, in timp ce aproape un sfert (24%) si-au facut din nou provizii de alimente conservate, arata rezultatele unui studiu de piata, dat publicitatii miercuri, potrivit AGERPRES. Cercetarea realizata de Foodwise…

- Opt din zece romani (80%) sustin ca, in pandemie, au ajuns sa gateasca frecvent acasa, in timp ce aproape un sfert (24%) si-au facut din nou provizii de alimente conservate, arata rezultatele unui studiu de piata, dat publicitatii miercuri. Cercetarea realizata de Foodwise Marketing, parte din grupul…

- Sursele de venit ale studenților francezi sunt extrem de limitate, iar slujbele sezoniere care le aduceau o gura de oxigen nu se mai gasesc din cauza carantinei. O realitate care le adancește și mai mult starea de saracie, dupa cum constata corespondenta noastra la Paris, Mihaela Antoche.

- Romanii au cheltuit mai mult decat in anii precedenți pe promoțiile de Black Friday. Au fost inregistrate comenzi de mai bine de 1 milion de lei pe minut, in primele șapte ore de la startul campaniei. Cei mai mulți romani și-au luat produse pentru casa și ingrijirea locuinței, dar și produse de beauty…

- Surpriza uriașa de Black Friday! Deși mai multe firme de consultanța asigurau ca anul acesta romanii vor fi mai cumpatați in cumparaturi, lucrurile nu au stat deloc așa. S-au cheltuit sume aproape incredibile in primele minute ale campaniei. Romanii au cheltuit de Black Friday mai bine de 1 milion de…

- Romanii au cheltuit mai bine de 1 milion de lei pe minut, in primele șapte ore de cand s-a dat startul celui mai așteptat eveniment de cumparaturi al anului. De banii aceștia, cei mai mulți romani și-au luat produse pentru casa și ingrijirea locuinței, dar și produse de beauty și ingrijire personala.…

- Intrebat de corespondentul Libertatea la Cotroceni, Alina Manolache, despre vaccinul antigripal, care lipsește cu desavarșire din farmacii și ajunge in cantitați insuficiente la medicii de familie, Klaus Iohannis a invocat creșterea cererii pe timp de pandemie și a precizat ca guvernul PNL a dublat…