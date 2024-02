Oana Zăvoranu și-a deschis propriul magazin de haine. Ai da 1.295 de lei pe un trening făcut de Querida? /FOTO Oana Zavoranu și-a deschis propriul magazin de haine. Dupa lungul șir de scandaluri in jurul precedentei sale afaceri, un centru medical de diagnosticare, inchis din pricina datoriilor, mondena bruneta iși incearca norocul in moda. Querida și-a lansat propriile colecții de haine sub un brand personal, ”Sexycool”, pe care le vinde in magazinul electronic deschis cu acesta ocazie. Primele sale haine se afla deja la vanzare, insa la un preț ce bate imaginația. Spre exemplu, o pereche de blugi și o jacheta din același material costa 1.699 lei, o rochie 660 lei, o helanca 170 lei, un trening 1.295… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Norvegia iși intarește prezența in Republica Moldova prin deschiderea unui birou de ambasada. Anunțul a fost facut de Ministerul Afacerilor Externe de la Oslo. Biroul ambasadei din Chișinau va activa pe linga ambasada Norvegiei in Romania. „Situația de securitate din Europa inseamna ca trebuie sa ne…

- Aceste sanctiuni sunt impuse printr-un decret al presedintelui american Joe Biden, joi, care vizeaza sanctionarea unor persoane acuzate de atacuri sau ”acte de terorism” sau care ”submineaza pacea, stabilitatea si siguranta” in acest teritoriu palestinian, precizeaza ei. BREAKING: PRESIDENT BIDEN OFFICIAL…

- Ministrul roman de Externe, Luminița Odobescu, și omologul sau moldovean, Nicu Popescu, au avut o intrevedere, marți, la București. Au abordat o serie de teme, de la avansarea dosarului privind aderarea la UE pana la proiectele comune. ”Dialogul politic și diplomatic dintre Romania și Republica Moldova…

- Alexandru Vladescu este un barbat galant! Partenera lui se poate simți mandra și extrem de recunoscatoare cu barbatul pe care il are langa ea. Nu spunem doar noi toate astea, caci imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, vorbesc de la sine. Iata unde…

- Ieri, in orașul Odorheiu Secuiesc, un tragic accident a avut loc in incinta internatului Liceului Tamasi Aron, acolo unde trei tinere au fost grav ranite, in timp ce un adolescent de 18 ani a murit strivit de moloz. La cateva ore distanța dupa tragedie, patronul firmei care a facut sapturile ce au generat…

- Nu este inca, oficial, sezonul rece, insa in anumite zone ale țarii iarna și-a intrat deja in drepturi. La o stație meteo din județul Sibiu, la peste 2.000 de metri altitudine, stratul de zapada a ajuns deja la 35 de centimetri. Aici va fi construit un nou hotel de gheata al carui decor, potrivit informațiilor,…

- Ninsorile nu aduc doar vesti proaste pentru soferi, ci inseamna si apropierea sarbatorilor de iarna. Rand pe rand, marile orase deschid portile tradiționalelor Targuri de Craciun, iar cele care au furat startul au fost, ca in fiecare an, Craiova si Sibiu. Milioane de beculete vor lumina cele doua orase.