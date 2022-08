Stiri pe aceeasi tema

- Faimosul tren Orient Express a ajuns in Romania, luni, 29 august 2022, urmand sa-și continue calatoria, marți dimineața, spre Bulgaria și Turcia. Luni dimineața, trenul s-a oprit in gara Brașov, venind de la Budapesta. De la Brașov, programul oficial al trenului mai menționa, in Romania, doua opriri.…

- In urma cu cateva zile, Mioara Roman a ajuns de urgența la spital, dupa ce a cazut in urma pierderii echilibrului. Fiica ei, Oana, a spus ca fosta soție a lui Petre Roman va ramane in grija medicilor, dar și a surorii sale, Catinca.In weekend, Mioara Roman a ajuns de urgența la spital dupa ce și-a pierdut…

- Oana Roman și-a pierdut matușa pe care a ingrijit-o, impreuna cu sora sa, pana in ultima clipa a vieții, la inceputul anului 2017. Cum femeia nu avea alte rude, aceasta le-a lasat moștenire, pe langa o suma de bani in conturi, și o casa la Sinaia, construita pe un teren de 135 de metri patrați. […]…

- Oana Roman nu scapa de hateri și mesajele lor jignitoare. Vedeta a decis sa dezvaluie identitatea unuia dintre ei și a transmis un mesaj acid la adresa celor care i se aseamana. Iata care a fost reacția fostei prezentatoare de televiziune cu privire la respectivul internaut!

- O vedeta de la noi se bucura de o silueta impecabila la doar 9 zile de cand a nascut. Aceasta a devenit mama pentru prima oara, iar pe tot parcursul sarcinii a marturisit ca a fost foarte atenta la alimentație. Bruneta i-a surprins pe toți urmaritorii sai din mediul online cu fotografiile in care arata…

- Oana Roman are 46 de ani, o cariera in televiziune și o afacere proprie, dar inca este acuzata ca traiește pe banii tatalui ei, fostul prim-ministru al Romaniei Petre Roman. Vedeta nu s-a abținut și a facut public mesajul acid primit in mediul online, la care a oferit și un raspuns.

- Oana Roman iși dorește de fiecare data sa arate in cea mai buna forma a ei, iar de aceasta data frumoasa vedeta a mers in cabinetul medicului estetician pentru o noua procedura non-invaziva. Iata cum arata dupa noua intervenție facuta la nivelul feței!