CHECK-IN. Bucureștenii respiră aer din ce în ce mai poluat

Principalele cauze ale poluarii atmosferice în București sunt traficul rutier cu peste 2 milioane de mașini aflate zilnic pe străzile Capitalei The post CHECK-IN. Bucureștenii respiră aer din ce în ce mai poluat appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: CHECK-IN.… [citeste mai departe]