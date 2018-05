OANA, noua artistă din portofoliul Roton, lansează hitul latino ”Duro” OANA este noua artista din portofoliul Roton, iar astazi lanseaza piesa ”Duro”, un mix intre reggaeton și new age latino pe canalul de Youtube Roton Music. Nascuta și crescuta in Romania, OANA s-a mutat in Spania cand avea doar 13 ani. S-a angajat la o varsta frageda ca sa iși ajute familia, iar pasiunea pentru muzica și-a dezvoltat-o in perioada liceului. Prima oara cand a cunoscut faima a fost la 18 ani, dupa ce i s-a oferit un rol intr-un videoclip muzical. In timpul calatoriei ei in Ecuador, frumusețea ei a captat atenția unei televiziuni naționale, unde a fost semnata imediat. A cucerit Ecuadorul… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

