Stiri pe aceeasi tema

- Apetitul Chinei pentru graul si porumbul din strainatate scade rapid, ceea ce este posibil sa creasca presiunile asupra pietelor mondiale de cereale, care s-au obisnuit cu cererea robusta venita din partea celui mai mare importator de produse agricole, transmite Bloomberg, conform AGERPRES.

- Apple pierde teren in China. Gigantul american anunta reduceri de pana la 300 de dolari la unele modele de Iphone-uri. Apple a lansat o campanie de reduceri pe Tmall, un celebru magazin online chinez, oferind discounturi de pana la 300 de dolari, scrie Reuters, citat de ZF.

- Tranzacțiile activelor EFT pe aur, de pe piața din China au inregistrat o noua creștere, in luna aprilie, pentru a cincea luna consecutiv, cu 9 miliarde RMB (Renminbi moneda locala), adica 1,3 miliarde dolari, valoarea unui plus de 17 tone de aur. Shanghai Gold Benchmark PM (SHAUPM) in RMB și LBMA Gold…

- Taiwanul a raportat sambata o reluare a activitatii militare chineze in apropierea insulei, 12 avioane trecand linia mediana sensibila a stramtorii Taiwan, la o zi dupa ce secretarul de stat american Antony Blinken a incheiat o vizita in China, relateaza Reuters.

- Uniunea Europeana a deschis miercuri o ancheta privind piata publica chineza a dispozitivelor medicale, suspectand Beijingul de practici „discriminatorii” fata de produsele europene, pe fondul tensiunilor comerciale cu China, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Cu o zi inainte, camera inferioara a Congresului a aprobat posibilitatea interzicerii rețelei de socializare TikTok intenționeaza sa concedieze un director care a trebuit sa convinga guvernul american ca firma a facut destule pentru a elimina cererile de securitate naționala din cauza legaturilor sale…

- In perioada recenta, mai multe marci chineze au inceput sa-și faca apariția pe cateva dintre piețele europene importante, cum ar fi Germania, de pilda. In urma cu cateva saptamani, marca XPeng s-a lansat oficial pe aceasta piața, cu doua modele electrice, un sedan și un SUV. Acum, a venit randul unei…

- Producatorul chinez de smartphone Xiaomi Corp. a inceput joi sa comercializeze primul sau automobil electric, pariind pe faptul ca poate avea succes pe o piata foarte agresiva unde gigantul american Apple Inc. nu a avut succes, transmite Bloomberg, informeaza AGERPRES . Lei Jun, co-fondatorul Xiaomi,…