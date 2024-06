Acte și documente necesare pentru un credit la CEC Bank Acte și documente necesare pentru un credit la CEC Bank. Daca vrei sa iți faci un credit la CEC Bank este bine sa știi de ce documente ai nevoie. Bancile din Romania funcționeaza in general dupa același sistem. Pe de alta parte, pot fi mici diferențe in ceea ce privește documentele cerute, ori alte reguli. La CEC Bank unii clienți pot aplica online fara credite și nu au nevoie nici de alte documene și nici de drumuri la banca. Acte și documente necesare pentru un credit la CEC Bank Sunt insa și excepții. Pentru obținerea unui credit la CEC Bank ceva mai mare, poate chiar unul ipotecar sau de nevoi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

