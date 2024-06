Ce salariu are o farmacista de la Dr. Max. Farmaciile Dr. Max sunt prezente mai peste tot in Romania. Aici clienții gasesc antibioticele de care au nevoie, dar și diferite produse de igiena personala. Sunt tentante salariile oferite in farmaciile Dr. Max? Unele sume s-ar putea sa fie surprinzatoare fața de alte farmacii. Ce salariu are o farmacista la Dr. Max? Salariul este in medie de 2.600 de lei, arata site-ul undelucram.ro . Ce salariu are o farmacista de la Dr. Max La acești bani se adauga și bonurile de masa in valoare de 400 de lei. De cealalta parte, o farmacista sefa de la Dr. Max, cu…