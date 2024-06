Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat vineri ca aproximativ 700.000 de militari rusi participa in prezent la ofensiva din Ucraina. ”Avem aproape 700.000 barbati in zona operatiunii militare speciale”, a declarat Putin intr-o intalnire televizata cu soldati decorati pentru faptele lor de arme, folosind…

- Avioanele de lupta F-16 si aerodromuri militare din afara Ucrainei unde se vor baza acestea vor deveni tinte legitime pentru Moscova daca vor lua parte la misiuni de lupta impotriva fortelor ruse (in Ucraina), a transmis luni agentia de presa de stat RIA Novosti, care a citat un deputat de rang inalt,…

- De la inceputul invaziei la scara larga, Rusia a suferit pierderi grele atat in personal, cat și in material militar. Rata ridicata a pierderilor forțeaza Moscova sa trimita in lupta unitați cu echipamente improvizate, economisindu-și resursele limitate dupa ce toate celelalte au eșuat.

- Lipsa de forța de lupta cu care se confrunta Ucraina a atins un punct critic, iar poziția sa pe campul de lupta in ultimele saptamani s-a inrautațit considerabil, pe masura ce Rusia și-a accelerat ofensiva pentru a profita de intarzierile in transporturile de arme americane, relateaza NYT.

- Sistemele de aparare antiaeriana ruse au distrus patru rachete ATACMS cu raza lunga de actiune, furnizate de SUA Kievului si care au fost lansate de fortele ucrainene asupra peninsulei Crimeea, a anuntat in aceasta dimineata Ministerul Apararii de la Moscova.Amploarea si impactul atacului asupra peninsulei…

- Oficialii din domeniul apararii de la Moscova, citați de The Guardian, spun ca Ucraina a lansat peste 40 de drone in regiunea Rostov, care se invecineaza cu Rusia, in ceea ce pare a fi unul dintre cele mai mari atacuri aeriene efectuate de Ucraina in cei trei ani de razboi. Ministerul rus al Apararii…

- Uniunea Europeana nu se va lasa intimidata de posibile contramasuri luate de Moscova impotriva intentiei de a folosi veniturile rezultate din activele rusesti inghetate in Europa pentru a inarma Ucraina, a afirmat vineri Charles Michel, presedintele Consiliului European. ”Nu suntem intimidati de Rusia.…

- Rusia se afla in ”stare de razboi” in Ucraina, declara – pentru prima oara de la inceputul conflictului, in februarie 2022 – un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-un interviu acordat site-ului rus aif.ru, citat de agentia oficiala rusa de presa Tass. ”Ne aflam in stare de razboi.…