Cum împiedici vinetele să se strice repede. 5 metode prin care vor arăta ca abia culese din grădină Gospodinele trebuie sa știe cum impiedici vinetele sa se strice repede. Aceste legume reprezinta o opțiune excelenta de inclus in mancarurile noastre mai ales pentru ca sunt pline de fibre, vitamine B și C, minerale și antioxidanți. Cum impiedici vinetele sa se strice repede Vinetele sunt foarte bune și pentru cei care doresc sa slabeasca, […] The post Cum impiedici vinetele sa se strice repede. 5 metode prin care vor arata ca abia culese din gradina appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sarmalele reprezinta unul dintre cele mai apreciate feluri de mancare din bucataria romaneasca, fiind nelipsite de pe mesele de sarbatoare sau de la evenimentele speciale. Pregatirea sarmalelor perfecte necesita atenție la detalii și respectarea unor secrete tradiționale care asigura gustul autentic…

- Obținerea unor recolte mari de roși, ceapa, roșii și ardei poate fi imbunatațita semnificativ cu ajutorul ingrașamintelor organice potrivite. Astfel ca, daca știi care este cel mai eficient ingrașamant pentru roșii și ardei, și ce sa presari in gradina, vei avea rezultatele dorite și, astfel, vor crește…

- Vrei sa lucrezi in gradina, fara sa te expui pericolelor reprezentate de insecte? Playtech Știri iți explica cum trebuie sa procedezi pentru a te feri de mușcaturile lor. Afla in randurile de mai jos care este motivul pentru care ar trebui sa iti infasori picioarele in banda dublu adeziva. Cum sa ingrijești…

- Atenție mare daca vrei sa iți vinzi casa. Daca pui asta in gradina ta, sa fii sigur ca nu vei mai primi suma dorita de la cumparator. Oricine va remarca acest detaliu, va cere sa scazi cel puțin 2000 de euro din prețul inițial. Experții recomanda sa nu faci asta niciodata. Detaliul care scade prețul…

- Playtech Știri iți explica ce sa faci cu solul din gradina, inainte sau in timpul plantarii, pentru ca vinetele sa creasca rapid și mari. Trucul pe care sa-l aplici. Te vei bucura de recolta bogata la toamna. Cand se planteaza vinetele in gradina Vinetele sunt legume ușor de cultivat. Unele soiuri sunt…

- La final de weekend, va propunem sa rezolvați acest test de perspicacitate. Nu este deloc complicat, dar trebuie sa gasiți capșuna ascunsa printre girafele de la gradina zoologica, in doar 10 secunde! O puteți gasi repede? Sa pornim cronometrul! Cel mai tare test de perspicacitate Playtech Știri va…

- Vrei ca bujorii din curtea sau gradina ta sa produca flori mari și colorate? Mulți ignora pamantul acestei specii, nefiind conștienți de nevoile sale. Afla in randurile de mai jos in ce fel de sol se planteaza bujorii și cum trebuie sa procedezi pentru a te bucura de plante inflorite ca in reviste.…

- Pentru a te bucura de o recolta bogata de vinete la vara, este important sa ții cont de condițiile de mediu de care aceste legume au neaparat nevoie. Playtech Știri iți explica in termeni simpli cum trebuie sa plantezi rasadurile in gradina și la ce data exacta este bine sa faci acest lucru. Data la…