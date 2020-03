Oamenii raman optimisti: Foarte putini isi anuleaza vacantele, chiar daca cred ca or sa aiba mai putini bani de buzunar Multi europeni raman optimisti cand vine vorba de planificarea vacantelor de vara, in 2020, iar cele mai recente studii arata ca pasionatii de calatorii nu isi anuleaza planurile in intregime, ci doar le amana si isi ajusteaza bugetul.



Conform unui sondaj realizat de LuggageHero, platforma de stocat bagaje in 40 de orase mari din Europa si America de Nord, 44% dintre respondenti au declarat ca nu isi vor schimba traseul pentru calatoriile care vor avea loc incepand cu luna mai. Procentajul la nivel mondial este, de asemenea, apropiat: 50%.



In ceea ce priveste calatoriile care… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

